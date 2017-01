Raffaella: "Mario è un ragazzo dal cuore d'oro"

La Fico umiliata ama ancora il suo ex Balotelli

16/5/2012

A distanza di due settimane Raffaella Fico racconta la fine della sua storia con Mario Balotelli. Nessuna parola dura nei confronti del calciatore, ma solo tanto dolore e speranza. Sì, perché nonostante tutto Raffaella spera che lui ci ripensi e che possa ritornare sui suoi passi, anche se da quel 29 aprile in cui lui ha chiamato la polizia per mandarla via dalla sua casa di Manchester non si sono più sentiti.

Mentre lui si nega al telefono la Fico a Chi descrive Mario come “un ragazzo dal cuore d'oro. Si è tatuato le mie iniziali sul braccio destro e io le sue sull'anulare desto. Mi ha chiesto di sposarlo e lo ha fatto nel modo più romantico possibile. Mi ha spedito i fiori a casa, con dentro un biglietto: "Ti amo, vuoi sposarmi?". Mi ha portato a Gardaland , sbucava a Napoli quando meno me l'aspettavo e dormiva a casa mia".



Non c'è dubbio che la showgirl sia ancora perdutamente innamorata del suo bad boy al quale non solo ha perdonato i continui tradimenti, ma anche dei festini con tanto di prostitute. "Non so come dare una spiegazione a questo - ammette Raffaella - forse in Mario c'è un po' di Dottor Jekyll e un po' di Mister Hyde". Ma, per amore, è pronta a dimenticare anche questo tipo di umiliazioni. "Voi pensate che io sia una cornuta? Pazienza", dice. “Ho vissuto undici mesi bellissimi e voglio salvare solo i momenti belli. Io conosco il Balotelli privato. E' un ragazzo timido, per niente aggressivo".



E poco importa se dopo un volo Milano-Manchester lui l'abbia lasciata fuori casa dicendole: "Sparisci, tu qui non entri. Vai via", senza nemmeno darle una spiegazione. Anzi, alla richiesta di chiamarle un taxi, lui di tutta risposta ha fatto arrivare la polizia. "Mi ha respinto, rifiutato e umiliato. Non ho parole". Lei...