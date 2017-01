Melissa, stacchetto fatto in casa

Su Twitter il video della Satta

16/5/2012

Di stacchetti ne ha fatti tanti, ma per tenersi in forma Melissa Satta continua a ballare anche dal divano di casa. E così eccola postare su Twitter il video delle sue danze casalinghe davanti alla Wii con un'amica, in una serata senza Boateng. Ma quando è con Kevin addio allenamenti, meglio una pizza con gli amici mano nella mano con il suo innamorato. Look sportivo come per la danza, ma con una spallina cascante davvero sensuale...

Quando non la beccano i paparazzi è lei stessa a raccontare come passa le serate. E così Melissa quando non esce a cena con Boateng, si dedica alle amiche. Con Stefania una cenetta, un po' di chiacchiere e movimento. Davanti alla consolle le due ballano e si scatenano e la Satta dà prova della sua bravura. E per chi vuole vederla alle prese con le acrobazie davanti alla tv ecco un video per i suoi 400mila followers.