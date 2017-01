Nina, la passione scoppia in strada

La Senicar beccata con il fidanzato

16/5/2012

Amore alla luce del sole per Nina Senicar. Dopo essersi dedicata alla sua linea di costumi da bagno ed essersi concessa una vacanza a Miami, la bella showgirl si fa pizzicare a Milano in compagnia del suo nuovo compagno, un ragazzo moro dalla barba incolta, legato al mondo della moda e avvinghiato a Nina. Lei si lascia andare alla passione e lui non la molla un momento, neppure durante una cena tra amici.

Il corpo a corpo paparazzato da Diva e Donna non lascia dubbi: Nina non è più single ed è travolta dalla passione per il suo nuovo amore. Dopo aver confidato di aver vissuto mesi travagliato in cui Marco Borriello era come una droga per lei, la Senicar ha lasciato il passato alle spalle ed è pronta ad una estate davvero bollente.