La Canalis conturbante in topless

A Rimini Elisabetta regala un siparietto davvero hot

16/5/2012

Pizzicata a Rimini, in occasione della Fiera del Wellness, Elisabetta Canalis regala un siparietto davvero piccante. Mentre apre la porta-finestra del balcone della sua camera d'albergo, mostra il suo topless da 10 e lode. Lo spettacolo lascia senza fiato. Eli, immortalata dai fotografi di Chi, rivela la sua perfetta forma fisica. Quel seno tonico, dalle curve morbide è tutto merito di madre natura.

Che sia in Italia o a Los Angeles, poco importa. La Canalis non rinuncia mai all'allenamento per avere un fisico sempre al top: "Come tutte le donne, soprattutto dopo i trent'anni - confessa a Chi - faccio molto lavoro sui glutei, le gambe e gli addominali".



Infatti, in occasione della Fiera del Wellness, nello stand della Reebok, ha evidenziato i frutti di tanto lavoro in palestra. Pancia piatta, braccia muscolose e gambe perfette, senza l'ombra di smagliature e cellulite. Ma a quanto pare non trascura nemmeno gli esercizi per mantenere tonico il suo prosperoso décolleté che non è sfuggito allo zoom attento dei fotografi. In pieno relax, senza veli nella sua stanza d'albergo, le è bastato avvicinarsi al balcone per aprire la porta-finestra per regalare uno spettacolo davvero hot...