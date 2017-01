Alessia Ventura: "Inzaghi? Ci frequentiamo..."

La bella showgirl non smentisce le voci sul ritorno di fiamma a Tgcom24

16/5/2012

Una storia infinita, che dopo tanti tira e molla questa estate potrebbe riservare grandi sorprese. Pippo Inzaghi e Alessia Ventura sono di nuovo vicini. Molto vicini. A lanciare la bomba è il sito "SocialChannel", che li ha pizzicati in un famoso locale di Milano l'uno avvinghiato all'altra, come ai vecchi tempi della loro storia d'amore. A Tgcom24 la bella showgirl non conferma, ma neanche smentisce: "Ritorno di fiamma? Vedremo quello che succederà".