Hunziker, ecco i baci ufficiali

15/5/2012

Brindisi e baci per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La showgirl ad Amburgo per ritirare un premio “per la gioia di vivere” ha portato con sé per la prima uscita ufficiale e mondana il fidanzato e non ha risparmiato coccole e attenzioni all'imprenditore. Abito scollatissimo e brillocco al dito la Hunziker ha regalato sorrisi ai flash e agli 80 invitati accorsi in suo onore. Questa sì che è gioia di vivere!

Calice di champagne tra le mani, sorriso stampato, abito dalla scollatura mozzafiato e dallo strascico importante, tacchi vertiginosi, Michelle pareva una sposina al gala' di matrimonio. Tomaso altrettanto elegante ed emozionato non ha mollato per un attimo la bionda showgirl posando per tutte le fotografie di rito. Ora abbracciati, ora vicini, ora il bacio: la coppia non si è fatta mancare nulla.