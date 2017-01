Bikini stretto per Rita Rusic

Sexy anche con qualche antiestetico segno del costume

15/5/2012

Costume dorato e anche un po' stretto. Rita Rusic, sempre in quel di Miami, sfoggia un bikini che le crea qualche antiestetico segno all'altezza dei fianchi, mentre la parte sopra riesce a malapena a contenere il suo prosperoso seno. Per lei sembra non essere un problema e, avvinghiata al suo toyboy, si dirige verso il mare per concedersi un lungo bagno in dolce compagnia.

Sorride e scherza con l'aitante ragazzo che sta al suo fianco. Tra i due la complicità non manca e tra una chiacchierata e una risata c'è posto anche per abbracci e carezze. Rita con il suo fisico, seppur con qualche piccolo cedimento sul lato B, è sempre bellissima. Ma soprattutto resta una vera bomba sexy.



Non c'è dubbio che ogni suo gesto sprigioni sensualità: da quando, seduta sul lettino, si raccoglie i capelli in una coda evidenziando quelle sue morbide curve, a quando fa una breve passerella per raggiungere l'acqua. Forse un costume con una mezza taglia più grande, oltre ad essere più pratico, avrebbe evitato di creare quei piccoli rotolini sui fianchi. Siamo sicuri che rimedierà con il prossimo...