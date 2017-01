Kim, che super tintarella!

Kardashian abbronzatissima su Twitter

15/5/2012

Potere di Twitter, ritocco, magia, gioco di luci o autoabbronzante? Kim Kardashian posta uno scatto in cui ostenta una tintarella invidiabile. Due giorni dopo però alla partita dei Lakers, insieme al suo nuovo fidanzato Kanye West, rieccola in mise super sexy, nuovamente bianca. Il mistero è presto risolto...

Da poco tornata dal Messico, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza surfando tra le onde la bella regina dei reality americani il sole lo ha sicuramente preso. Ma non al punto da diventare così nera. Troppo nera.



Il mistero è però presto risolto. “La mamma malata di abbronzatura ha una sfidante!!!”, ha scritto la star come didascalia alla foto con riferimento ad una donna americana protagonista in questi giorni dei telegiornali in Usa proprio perché "malata" di tintarella, "tannorexic". I suoi followers però si sono preoccupati della sua salute e del rischio che l'esposizione esagerata al sole può avere per la pelle.



Così Kim li ha rassicurati scrivendo subito dopo che si è trattato solo di uno spray abbronzante e che dopo un lavaggio è ritornata al suo colore naturale. “Rilassatevi, è solo abbronzatura spray!!! Se ne è andata quando mi sono lavata e ora sono tornata al mio colore naturale! Pazzesco l’effetto che ha fatto a 8 ore dall’applicazione!”.



Il colore naturale è quello con cui si è presentata alla partita dei Lakers con Kanye, tra baci e tenerezze da innamorati e quello con cui ha girato sul set di Vogue Italia, con un nuovo look super corto. Kim non sa stare ferma un attimo, ma soprattutto non smette mai di stupire.