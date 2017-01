Tatangelo, non solo petto in fuori

Anna in versione casual per lo shopping

15/5/2012

Jeans strettissimi, stracciati ma griffati, scarpe da jogging, felpa corta in vita, cappellino da baseball in testa. Ecco Anna Tatangelo in versione casual mentre inganna il tempo con un po' di shopping per il centro di Milano prima del concertone in piazza Duomo. Lady Tata, reduce dai successi di Ballando, continua mettere in pratica la postura “petto in fuori e pancia in dentro”. Anche se il suo lato B e le sue cosce tradiscono qualche vizio...

Impegnata nelle danze era apparsa magrissima, ora la Tatangelo sembra aver riacquistato qualche curva che mette ben in risalto con una camminata sportiva ma sensuale. E i flash si accendono non solo sul prosperoso décolleté stretto nella felpa, ma anche su lato B scultoreo ma bello tondo con un insolito giro coscia tornito. Colpa delle scarpe ultrapiatte e sportive?



Passano poche ore e Anna cambia look. Jeans sempre aderentissimi, ma tacchi alti per cantare sul palco insieme al compagno Gigi D'Alessio. E ai fan che chiedono un bacio alla coppia, i due concedono uno scambio affettuoso anche se con un po' di esitazione...