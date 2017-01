Tommasi-Marra, cena con bacio

I due pizzicati insieme in un ristorante romano

15/5/2012

Dopo la rottura avvenuta i primi di aprile con conseguente video-appello di Sara Tommasi che supplicava Alfonso Luigi Marra di ritornare insieme a lei, ecco che i due si fanno pizzicare in un ristorante romano mentre cenano insieme. Il clima è disteso, nessun colpo di testa da parte della showgirl. Solo tenere effusioni e un casto bacio davanti al portone di casa di Sara.

Fascia bianca in testa, abbigliamento casual e scarpe basse. La Tommasi si è presentata all'appuntamento con il suo Gigi con un look quasi da collegiale, come a voler dimostrare che per lui, l'uomo più importante della sua vita, è cambiata.



E poco importano le immagini di qualche giorno fa che la ritraggono mentre balla avvinghiata al suo ex Alessandro Nuccetelli, quella ormai è acqua passata. Nel suo cuore c'è posto solo per Marra con il quale non solo riesce ad avere degli scambi culturali, ma anche affettivi.



Così ecco che i due, nel corso della cena, si regalano piccoli gesti affettuosi (lei mette le braccia al collo di Marra e lui le accarezza la testa) che culminano con un bacio a fine serata davanti alla casa della Tommasi.