Aida Yespica senza veli su Playboy

La showgirl venezuelana è una sinfonia di curve conturbanti

15/5/2012

Un giubbotto di pelle nera e sotto solo le sue curve conturbanti. Aida Yespica è un'opera d'arte di bellezza e sensualità, mentre ammicca sulla cover di Playboy di maggio, che le dedica un servizio da togliere il fiato.

La splendida showgirl venezuelana, 30 anni a luglio, vincitrice morale dell'"Isola dei Famosi", posa senza veli, mostrando il suo lato b scultoreo e le sue forme perfette, che già in Honduras, in versione naufraga, avevano fatto sognare non pochi uomini. Indosso ha solo un giubbettino disegnato nientemeno che dal suo Philipp Plein.



Suo nel senso che, dopo una serie di alti e bassi, tradimenti e scenate di gelosia, che hanno coinvolto la collega Cecilia Capriotti, adesso lo stilista e la bella showgirl, che si frequentano dal marzo scorso, sono tornati in coppia, al punto che la Yespica si è spinta a dichiarare: "Philipp ama solo me".



Storie sentimentali a parte, dopo la fine della sua relazione con Matteo Ferrari, da cui è nato il piccolo Aaron, la Yespica sta vivendo in questi ultimi mesi un momento di gloria.

Il servizio su Playboy è il giusto coronamento di un percorso artistico, che ha portato la sexy Aida in poco tempo a diventare una delle soubrette più ammirate e desiderate dello showbiz italiano.