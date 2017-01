Kate Middleton si infila la sottana

La duchessa di Cambridge osa di più

14/5/2012

Addio formalità di corte, Kate Middleton se ne infischia delle regole reali e partendo dal look osa sempre di più. Dopo averla vista con un abito dallo spacco ardito, la duchessa di Cambridge sceglie un'altra mise audace con tanto di décolleté e schiena in pizzo per un abito-sottoveste davvero sexy. Ma per la gara di polo sotto l'abitino svolazzante si infila la sottana per evitare gli sguardi indiscreti alle sue curve.

La moglie del principe William in occasione della presentazione del team olimpico inglese alla Royal Albert Hall ha indossato un abito lungo verde petrolio dalla scollatura osé con tanto di coprispalle e schiena in pizzo davvero sensuale. Ai piedi Kate portava ancora i sandali tacco 12 di Jimmy Choo indossati qualche giorno prima insieme all'abito dallo spacco vertiginoso. Un riciclo “economico” giusto per seguire il dettame low cost con cui la Middleton aveva iniziato la sua avventura a corte.



Ma se nelle occasioni importanti a braccetto di Will la bella Kate si lascia andare alla sensualità, anche durante gli eventi mondani più “sportivi” sceglie un look altrettanto hot. Per la gara “Audi Polo Challenge”, alla quale ha partecipato anche il principe Harry, la duchessa ha sfoggiato un abitino leggero, comodo, svolazzante. Per evitare che qualche folata di vento – come poi è successo – le sollevasse il vestito Kate si è infilata una sottana color carne in modo da impedire qualunque sguardo indiscreto o flash birichino.