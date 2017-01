Belen e Stefano, passeggiata con bacio

Love story alla luce del sole

14/5/2012

Come teenager al primo amore Belen e Stefano De Martino passeggiano mano nella mano in una via di Roma, dopo che lei lo ha accompagnato dal fisioterapista, poi, presi da un momento di passione si abbandonano ad un bacio ardito e disinibito. La loro love story non ha più segreti per nessuno. Soprattutto per i paparazzi.

Che li tengono d'occhio e non li mollano un momento. I due, quasi compiaciuti, offrono i loro siparietti stuzzicanti. Belen fasciata in un miniabito inguinale, che mette in mostra le sue gambe perfette e Stefano in jeans e t-shirt, la E di Emma tatuata sotto l'orecchio ben in vista, non si curano dei flash che li bersagliano e a cui sembrano essere piacevolmente abituati.



"Benedetta" dalla mamma di Stefano e presto anche da quella di Belen la chiacchieratissima "story" tra il ballerino di Amici e la bella showgirl argentina ha ben poche altre "benedizioni" su cui contare. Sono stati i fischi del pubblico infatti ad accogliere la dichiarazione d'amore di Belen per Stefano l'altra sera ad "Amici".



È bastato che la soubrette argentina, rientrata dopo l'incidente nel talent show di Maria De Filippi, dicesse: "Scusate, ma mi sono semplicemente innamorata" a giustificazione del pasticciaccio, che ha coinvolto anche i rispettivi ex partner dei due protagonisti, Emma Marrone e Fabrizio Corona, perché dalla platea si alzasse un boato di fischi.



Belen e Stefano però non si lasciano intimidire da niente, incidente in moto compreso, e da nessuno. Sono innamorati e non perdono occasione per mostrarlo a tutti. L'esibizionismo è sempre stato il fiore all'occhiello della soubrette argentina anche ai non lontani tempi della sua liaison con Corona, perché modificare il marchio di fabbrica?