Samantha "cede" alla cellulite

La De Grenet in micro-bikini mostra segni antiestetici

14/5/2012

Il tanga è super sexy e le sue curve sempre conturbanti, ma la cellulite avanza inesorabile sul suo lato B. Anche la bella Samantha De Grenet, 42 anni a novembre, al mare a Fregene con il fratello, mostra i primi segni di cedimenti.

In micro-bikini blu la sensuale showgirl e conduttrice non può nascondere l'antiestetica buccia d'arancia sul fondoschiena praticamente coperto solo dal filo interdentale del tanga.



Sdraiata sul lettino prendisole Samantha mostra sconsolata i segni della cellulite anche sulle gambe al fratello.



Una "confessione" in famiglia, che tuttavia non toglie nulla all'innegabile sex appeal della soubrette. Il suo fisico resta statuario e guardarla camminare sulla spiaggia è un vero piacere per gli occhi.