Victoria ha detto "sì" in Alabama

Con il marito Sam, l'ex gieffina ha dimenticato Pasquale Laricchia

14/5/2012

Ve la ricordate Victoria Pennington, la fidanzatina americana del palestrato Pasquale Laricchia, entrambi protagonisti del Grande Fratello 3? Archiviata la loro burrascosa storia da ben sette anni, la ragazza ha sposato il 28 aprile scorso il fidanzato Sam Bryan in Alabama. Poi la coppia è volata in Italia per il viaggio di nozze.



Sulle pagine di Di Più, Victoria racconta di essere finalmente felice: "Dopo due anni d'amore ho sposato un uomo fantastico, capace di farmi rinascere, facendomi dimenticare per sempre l'inferno che avevo vissuto con il mio ex, Pasquale Laricchia".



L'ex gieffina mostra orgogliosa le sue foto del matrimonio celebrato nei pressi di Huntsville con rito civile perché il suo Sam, agente immobiliare, ha già un matrimonio fallito alle spalle. "E' stata una cerimonia stupenda - racconta Vic - all'aperto, con 300 invitati e abbiamo ballato fino all'alba". E per finire una torta nuziale a più piani.



Per il suo "sì", la Pennington ha indossato un abito bianco con scollo a cuore e gonna vaporosa a balze. Sul corpetto ha messo un fermaglio che apparteneva alla nonna. "I gioielli - racconta - come si usa in America, per buon augurio, li ho avuti in prestito dalla famiglia di mio marito".



Ora lei e il marito vorrebbero comprare una casa in Toscana per viverci sei mesi all'anno, visto che hanno la possibilità di farlo. Victoria infatti ha avviato un'agenzia di casting negli Stati Uniti, tenendo corsi su Internet per aspiranti modelle e poi segnala le sue allieve alle case di moda internazionali.



Ma il progetto più importante per la nuova coppia è uno solo. Allargare la famiglia: "Voglio diventare mamma e, mi sento fortunata ad avere trovato l'uomo giusto, Sam sarà un bravo papà. Con lui sono rinata: ogni volta che lo guardo negli occhi, ringrazio me stessa di avere trovato il coraggio, quel giorno di tanti anni fa, di lasciarmi alle spalle per sempre la mia storia con Pasquale".