Belle al caldo, ecco tutti i bikini

Dalla Santarelli alla Guerra, che strip

14/5/2012

“Lato negativo della mia altezza: il tallone mi batte alla fine del lettino in spiaggia quando son sdraiata”. Un bel problema per una bellissima come Elena Santarelli che ha inaugurato la stagione con una vacanza al mare. Come lei anche Rosy Dilettuso, che “non vedeva l'ora di mettere i piedi nella sabbia”, o Barbara Guerra che è rimasta scottata dal sole di Miami. Ma non solo...

Tutte rigorosamente in bikini, le vip in questo weekend si sono dedicate alla tintarella. La Santarelli mostra la sua figura perfetta stesa sulla sdraio commentando i suoi talloni: ma con tanta bellezza chi ci fa caso ai piedi? La Dilettuso, invece, per non rovinare la sorpresa della sua forma fisica comincia a postare su Twitter la foto dei suoi piedi e lasciando il resto all'immaginazione.



C'è poco da immaginare e tanto da guardare con Victoria Silvstedt che sorpresa su uno yacht al largo di Monaco con il compagno Maurice Dabbah, mostra una silhouette al top stretta in un bikini bianco che risalta le sue forme giunoniche.

Il sole di Miami scotta parecchio e Barbara Guerra cinguetta disperata esibendo il suo décolleté ustionato. Melissa Satta, invece, è felice della sua vacanzina in Puglia, ma dal mare ci manda solo una cartolina in accappatoio.