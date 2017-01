Gli Angeli eleggono le più sexy

Stilata la classifica "What is sexy"

11/5/2012

Le gambe più sexy di Hollywood? Quelle di Stacy Keibler, la fidanzata di George Clooney. A Charlize Theron invece va lo scettro di attrice più sexy, mentre le labbra più hot sono quelle di Amanda Seyfried. A stilare l'ormai consueta classifica annuale "What is sexy" sono come sempre gli Angeli di Victoria's Secret.

Diciotto posizioni ambitissime per decretare le 18 bellezze stellari più sexy del firmamento hollywoodiano. Nelle varie categorie c’è anche la mamma più sexy Beyoncé, il look estivo, Blake Lively, la cantante più sexy Britney Spears, il corpo in bikini, quello di Annelynne McCord. Insomma una per tutti i gusti.



Ad eleggerle sono del resto le modelle più sexy del pianeta, Candice Swanepoel, Erin Heatherton, Lindsay Ellingson e la new entry tedesca Toni Garrn. Non poteva che essere una classifica esplosiva.



Eccola direttamente dal sito ufficiale di Victoria's Secret



Sexiest Actress – Charlize Theron

Sexiest Legs – Stacy Keibler

Sexiest Bikini Body – Annalynne McCord

Sexiest Summer Style – Blake Lively

Sexiest Summer Hair – Ashley Benson

Sexiest Smile – Jessica Chastain

Sexiest Eyes – Jennifer Lawrence

Sexiest Lips – Amanda Seyfried

Sexiest Curves – Amber Heard

Sexiest Sense of Humor – Emma Stone

Sexiest TV Cast – Pretty Little Liars

Sexiest Mom – Beyoncé

Sexiest Songstress – Britney Spears

Sexiest International Import – Diane Kruger

Sexiest Summer Glow – Olivia Wilde

Sexiest Cyber Star – Elin Kling of StylebyKling.net

Sexiest Up & Coming Knockout – Elizabeth Olsen

Sexiest Tweeter – Kristen Bell