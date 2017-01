Erin, in topless per il suo Leo

La Eatherton si spoglia per l'estate

11/5/2012

Sulla sua relazione con Leonardo Di Caprio ha tenuto il massimo riserbo finora, ma quando si tratta di spogliarsi, Erin Eatherton si lascia andare senza riserve. La splendida nuova fidanzata dell'attore sfoggia un topless mozzafiato nella nuova campagna estate di Victoria's Secrets.

In quanto a fidanzate il buon Leo sa il fatto suo. Di recente anche Bar Refaeli, ex storica dell'attore, si è mostrata completamente nuda per una campagna di underwaer. E la sua attuale compagna, tra gli Angeli più sexy di Victoria's Secrets, non ha nulla da invidiarle. Specie quando sfoggia le sue grazie.



Erin, che ha solo 23 anni, ha tutti gli argomenti per sedurre. Lunghi capelli biondi, il volto da Lolita, punteggiato da una manciata di maliziose lentiggini, e curve super sexy, che hanno saputo sedurre senza indugio il divo hollywoodiano. L'estate della coppia, che si frequenta da dicembre, si preannuncia molto bollente.