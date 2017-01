In posa con la sorella maggiore

L'album dei ricordi di una ex gieffina

11/5/2012

Ora in posa per la foto ricordo, ora impegnata in evoluzioni acrobatiche, ora in affettuosi baci con la sorella. Modaiola lo è sempre stata, bionda pure, fotogenica e decisa a fissare l'obiettivo pure. La ex gieffina mostra sul suo profilo Twitter alcuni momenti teneri con la sorella con cui ancora oggi ama fotografarsi. Ecco Guendalina Canessa nelle foto da piccola con la sorella Guya.

Da pochi giorni ha aperto un blog di moda, perché lo shopping è sempre stata la sua passione. Ma se davanti all'obiettivo vuole sempre comparire perfetta, in posa, con ogni dettaglio ben studiato e calcolato, Guendalina nelle foto più private appare più naturale e tenera.