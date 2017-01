Rihanna super sexy alla prima di "Battleship"

In abito bianco scollato fronte e retro

11/5/2012

Una scollatura mozzafiato davanti, con seno quasi a vista, e dietro con schiena scoperta e uno spacco inguinale, che ha reso lecita la domanda di rito "slip sì o slip no?". In abito lungo e bianco e tacchi vertiginosi targati Manolo Blahnik Rihanna ha solcato il red carpet alla prima del film "Battleship" di cui è coprotagonista.

Al Nokia Theatre di Los Angeles giovedì è stata lei la primadonna. I lunghi capelli neri sciolti sulle spalle nude dell'ampio scollo fino al fondoschiena, le lunghe gambe in vista dallo spacco inguinale e niente reggiseno, naturalmente, quello non va più di moda a Hollywood.



A Billy Bush di "Access Hollywood", conduttore della serata, Rihanna ha confessato di temere un po' per questo abito osé, che scopriva più di quanto avrebbe dovuto. Ma l'effetto è stato comunque strepitoso.



Dopo il breve ricovero, documentato anche su Twitter con tanto di foto della flebo attaccata al braccio, la cantante è apparsa più in forma e di buon umore che mai. "Sto molto meglio adesso", ha detto "Mi sono riposata qualche giorno e reidratata". E alla serata era lei la più bella e sexy di tutte.