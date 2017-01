Eva, una primadonna molto sexy

Spacco e scollatura provocanti per Swarovski

11/5/2012

Glamour, elegante e determinata. Sono i motivi per cui la top model e presentatrice Eva Riccobono è stata scelta come testimonial per il nuovo spot Swarovski. Scollatura vertiginosa per un vestito color terra e abito nero da sera non solo danno luce ai gioielli, ma esaltano la sua nota sensualità. E mentre si rilassa seduta in attesa del ciak lascia intravedere le sue lunghe gambe attraverso uno spacco del vestito. Lo spettacolo è incantevole.



Su Twitter posta degli scatti in cui si sta preparando per girare lo spot. Sotto le "grinfie" del parrucchiere si lascia acconciare i lunghi capelli biondi con fare divertito prima di andare in scena. Poi quattro battute con un addetto ai lavori regalano una panoramica della modella che lascia senza fiato. Il morbido scollo del vestito arriva all'ombelico e il gioco del vedo-non-vedo sul suo contenuto décolleté è irresistibilmente sexy.