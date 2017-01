Martina si è vestita di corsa

La Stella sexy per la Mille Miglia

11/5/2012

Sensualità innata, sorriso accattivante, pose provocanti e attraenti. Martina Stella è la madrina dell'edizione 2012 della Mille Miglia e per la presentazione della manifestazione l'attrice ha scelto il suo look un po'... di corsa. Eccola stretta in un tubino di pizzo nero, stile sottoveste molto scollato e cortissimo con ai piedi un paio di décolleté tacco 12 arancio-rosso. Per i più maliziosi va sottolineato che la biancheria intima c'è e si vede.

Capelli al vento, rossetto e smalto rosso, abito sottoveste la Stella la corsa storica che coprirà il percorso Brescia-Roma-Brescia dal 17 al 19 maggio. Punto forte della bella attrice italiana le gambe, il seno prosperoso, il sorriso: tutti particolari messi ben in evidenza da questa mise un po' frettolosa, ma sempre sensuale. Sotto l'abitino di pizzo con tanto di corpetto a risaltare il décolleté della Stella spunta una spallina grigia. Il reggiseno c'è e si vede, dunque. Per il suo lato B basta una bella strizzata nel vestito per sottolineare le sue forme tonde e perfette. Martina sarà una bella distrazione lunga mille miglia...