Che piedoni Elisabetta!

La Canalis posta uno scatto delle sue "ciabatte"

10/5/2012

Beatamente sdraiata a bordo piscina con Nicky, il suo assistente hair e make up a Santo Domingo, Elisabetta Canalis sfoggia le sue curve sensuali e i suoi... piedoni. "Ma hai una ciabatta 46!!!!" cinguetta un amico su Twitter. Eli risponde subito ridendo: "Ahaha, ma noooo!!! E' la prospettiva, ho 38 giuro!", ma aggiunge: "effettivamente ho riguardato la foto e sembrano i piedi di un T-Rex #orrore".

Eli si "scusa" e si giustifica dicendo: "Ma io li ho postati per sbaglio e sembravano n 45. Non hanno riscosso un grande successo", poi partecipa ad una allegra conversazione con l'amica Eva Riccobono, che si inserisce nel divertente quadretto feticista e posta i suoi piedi con le unghie laccate di rosso: "E a grande richiesta ecco la foto dei miei piedini (forse)".



Immediati i cinguettii ironicamente polemici ai quali Eva risponde "Quanti messaggi per un paio di piedini! Ahahahaha! Se volete posto uno shooting? (sto scherzando!)".



Quel che certo è che il successo c'è stato eccome, sia per le curve super sexy di Eli, sia per i suoi piedoni "prospetticamente" enormi.

Le star lo sanno bene, puntare sui propri arti inferiori è sempre redditizio in termini di popolarità. L'esercito dei feticisti è più vasto di quanto si possa pensare e ai piedi, grandi o piccoli che siano, in pochi sanno resistere.