Nicole Minetti, sbucano i capezzoli

Look casuale e molto hard per Nicole

10/5/2012

In consiglio regionale sfoggia abiti sexy molto corti, scollati, aderenti. Ma quando smette i panni politici e si dedica alle passeggiate in centro o allo shopping preferisce stare comoda. Shorts in jeans, canotta nera intrigante e sensuale, niente biancheria intima e scarpe sportive all'ultimo grido. Ecco Nicole Minetti in via Montenapoleone a Milano mentre mette in mostra un décolleté mozzafiato e gambe provocanti.

Il caldo primaverile ha spinto la fascinosa consigliera a indossare vesti minimal e casual. Nicole, capelli raccolti e occhiali da sole, indossa un paio di pantaloncini in jeans davvero inguinali che mettono in risalto le gambe affusolate e toniche. Ai piedi un paio di sneakers borchiate che vanno di gran moda e nessuna vip se le è lasciate sfuggire.



Ma il pezzo forte è il décolleté. La Minetti lo sa e non perde occasione per sfoggiare il suo prosperoso seno stretto in canottierine dallo scollo vertiginoso che faticano a contenerlo. E così eccola con una maglia nera con la scritta “Rock” con un nodo all'altezza dell'ombelico e un malizioso e vezzoso pizzo all'uncinetto sull'orlo in basso. Ovviamente niente reggiseno, visto che i capezzoli sbucano evidenti davanti ai flash.



E che dire dei braccialetti della consigliera? Uno porta il suo nome in brillanti, l'altro invece...