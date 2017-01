Tra la Barriales e Gibernau l'amore prosegue

La coppia pizzicata per le strade di Barcellona

10/5/2012

Per le strade di Barcellona Laura Barriales passeggia a debita distanza da un uomo che si intravede solo di profilo. Potrebbe essere la sua nuova fiamma dopo la rottura mai smentita con Sete Gibernau, risalente a febbraio. E invece no! Scopriamo, dopo un accurato zoom del fotografo di Vero che si tratta proprio dell'ex campione di motociclismo. Ritorno di fiamma? "Con Gibernau non ci siamo mai lasciati. E ora sogno due figli", confessa la showgirl.



Stesso look, jeans e felpa grigia con cappuccio per la coppia che cerca in qualche modo di sfuggire ai flash dei fotografi. Una piacevole sorpresa vederli insieme dopo le parole di pochi mesi fa di Laura su Twitter: "L'amore può allontanarci... La vita continuerà!", e ancora "Sto bene ragazzi... Sono momenti di cambiamento per me... Ma il sorriso rimane sempre".



Da parte della Barriales nessuna spiegazione. Solo tanti viaggi in Spagna, non solo per riabbracciare la famiglia, visto che anche Gibernau vive lì. Quindi nessun addio tra i due: "Va tutto bene. Non ci siamo mai lasciati. I giornali riportano mia dichiarazioni non veritiere. Il problema tra me e lui è la distanza: non possiamo trascorrere quanto tempo vorremmo insieme a causa del lavoro".



Ha anche le idee chiare per non fare naufragare un amore. Per la conduttrice spagnola l'importante è non arrendersi: "Le giovani coppie alla prima litigata pensano al divorzio. Non esiste più il concetto di famiglia unita". Famiglia nella qualche crede fortemente visto che si augura di diventare mamma. "Ho sempre sognato di avere tre figli, ma penso di dover rivedere i miei piani e optare per due!".