Belen e Stefano, love story a gonfie vele

Un Suv in regalo e una casa che li attende

10/5/2012

Lei gli regala un Suv, lui la porta in famiglia e a breve andranno a vivere insieme nel nido d'amore che li aspetta a Roma. Altro che complotto, Belen e Stefano De Martino fanno sul serio e la loro love story procede a vele spiegate, tra baci di passione ed effusioni pubbliche.

Ma andiamo per ordine. Li avevamo lasciati un po' zoppicanti e fasciati, dopo l'incidente in moto, e con una schiera di sospettosi pronti a mettere in dubbio la veridicità della loro love story e a riconoscere il marchio di Corona dietro alla regia di tutto. Li ritroviamo, quasi del tutto "sfasciati", come mostrano le immagini di Novella 2000, più innamorati che mai, in un quadretto familiare al limite della commozione.



Lui la va a prendere all'aeroporto di Roma con il Suv nuovo di zecca che lei gli ha regalto, per convincerlo a mettere in soffitta la moto incriminata. Poi via insieme vero il loro futuro nido d'amore. Da un mese infatti Belen e Stefano vivono nella lussuosa suite del Grand Hotel Parco dei Principi, pagata dalla produzione di “Amici”, ma adesso che il talent show sta per finire è ora di pensare ad un posto dove andare a vivere insieme.



E a questo ci pensa lui. Dopo aver lasciato la casa dove viveva con Emma Marrone, De Martino ne ha presa una nuova, che ha appena finito di arredare con mobili Ikea e che potrebbe diventare l'alcova per lui e la showgirl argentina. Negli scatti di Novella il giovane ballerino presenta l'appartamento a Belen e invita mamma Maria Rosaria e il fratellino Davide a salire per conoscere la sua nuova fidanzata. Una presentazione inaspettata che sdogana ufficialmente il loro nuovo amore. Adesso tocca a Belen. Dall'Argentina è appena atterrata anche mamma Veronica. Presto i consuoceri si conosceranno e le famiglie daranno la loro benedizione a questa ennesima tanto chiacchierata unione.