Antonio Cassano irascibile "attaccante"

Sfiorata la rissa coi fotografi in un parco milanese

9/5/2012

Un brutto caratteraccio quel calciatore! Sempre irascibile e pronto alla rissa. Antonio Cassano a passeggio con la sua famiglia in un parco milanese non ha gradito l'intrusione dei paparazzi nella sua privacy. Il milanista li ha "attaccati" verbalmente e con il fare minaccioso di chi non esclude di venire anche alle mani...



Rissa sfiorata poi perĂ² l'accordo. I fotografi decidono di tenersi a distanza di sicurezza e di scattare con discrezione e l'"attaccante" (in tutti i sensi, ndr) prosegue la sua passeggiata familiare con tanto di coccole e tenerezze per la moglie Carolina Marcialis e il piccolo Christopher.