Marcuzzi pronta a un altro figlio con Facchinetti

"Amo Fra, la nostra crisi è una bufala"

9/5/2012

Altro che crisi tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. Tra loro tutto procede a gonfie vele, alla faccia delle "bufale" che li vogliono separati. Anzi, sulle pagine di Vanity Fair la conduttrice del GF si dice pronta a fare un altro figlio: "Amo Francesco, e i miei figli sono sempre nati dalla passione. Credo che una donna, se trova le condizioni giuste, faccia sempre bene ad assecondare il proprio istinto di maternità".

Soprannominata lapinella dal suo compagno, Alessia posa in versione sexy con monokini in paillette color oro e giacchetta pendant e in body color carne con un chiodo argentato. Un fisico statuario che poco ha risentito delle sue due gravidanze, l'ultima risalente a settembre dello scorso anno. "A me le gravidanze hanno sempre fatto bene, l'ultima mi ha rigenerata: ero carica di energia. E anche questo mi ha aiutata a ritrovare la mia taglia, perché i figli lasciano il segno". E a proposito della chirurgia estetica ha le idee chiare: "E' molto sopravvalutata, ti può aiutare ma non ti riporta indietro nel tempo. Con le mie gambe un po' storte, il profilo da cavallona e gli altri difettucci ho preferito convivere. Ovviamente usando le astuzie femminili del caso. E pazienza se il seno sta cedendo, comincerò a usare il push-up. Non mi vergogno di farmi vedere per la donna che sono".



Mentre si concentra sul nuovo programma Extreme Makeover Home Edition, si dedica alla famiglia. Allargata, s'intende. Con Simone Inzaghi, padre di Tommaso, ha trovato il giusto equilibrio . "Abbiamo un rapporto vero e sincero", ammette. Mentre di Francesco, padre di Mia, confessa: "Sembra un eccentrico scalmanato, in realtà è l'opposto: serio preciso, lavoratore, cresciuto in una famiglia di principi e buoni sentimenti. L'unico motivo di conflitto è che Francesco vorrebbe vivere a Mariano Comense e io non ci penso proprio a mollare Roma".