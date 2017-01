Larissa Riquelme si toglie tutto

Video bollente per la tifosa paraguayana

9/5/2012

Nel 2010 il suo generoso décolleté durante i Mondiali infiammò lo stadio e fece il giro del mondo. In due anni Larissa Riquelme avvenente e disinibita modella e tifosa del Paraguay, ha deciso di mostrare anche il resto del suo conturbante corpo. Come in questo video per il magazine brasiliano Sexy, dove nelle vesti di cheerleader, la provocante paraguayana ammicca in tutta la sua nudità. Lato A e Lato B in bella vista.

Rieccola quindi più provocante e agguerrita che mai in un servizio fotografico ad altissimo tasso erotico. Scatti a luci rosse e video bollente in cui la modella 27enne non risparmia nessuna parte del suo corpo e si scopre completamente per la gioia dei suoi fans. Larissa si prepara in vista dei Mondiali di calcio del 2014. Stavolta però il risultato è davvero esplosivo.