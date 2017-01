Kate, spacco sexy e tacco 12

La Middleton rompe gli schemi reali

9/5/2012

C'è spacco e spacco: da quello sfrontato ed esagerato di Belen al festival di Sanremo a quello sexy e provocante di Angelina Jolie agli Oscar. Ora c'è anche una versione elegante, castigata, ma ugualmente provocante e audace come quella di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge al fianco del marito William per una cena di gala ha sfoggiato un abito con spacco laterale e scarpe con tacco 12.

Per una volta Kate ha lasciato perdere la politica low cost e ha scelto un look tutto griffato e per la cena privata all'esclusivo Claridges Hotel di Londra, ha indossato un vestito dello stilista Roland Mouret e un paio di scarpe altissime di Jimmy Choo con tanto di pochette gioiello abbinata.



I flash erano pronti a immortalare ogni centimetro di pelle che sbucava dallo spacco di Kate, ma si sono dovuti accontentare della gamba fino al ginocchio e non di più per la bella duchessa di Cambridge che in abito lungo color crema ha incantato tutti. Ai piedi dei sandali gioiello molto alti griffatissimi.