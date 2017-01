Palmas esce allo scoperto con Brumotti

I due pizzicati a Milano 2 in atteggiamenti teneri

9/5/2012

Dopo tanto parlare, ecco le immagini che provano l'unione tra Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti. Diva e Donna li ha pizzicati al parco di Milano 2 mentre, prima passeggiano abbracciati, poi si concedono una pausa durante la quale l'ex velina si siede sulle gambe del campione di bike trial e si lascia baciare sul collo. Risate e tenere effusioni fanno uscire la coppia allo scoperto.

Dopo la separazione da Davide Bombardini, padre di sua figlia Sofia, avvenuta in autunno (e confermata a gennaio), Giorgia Palmas è nuovamente pronta per impegnare il suo cuore, questa volta proprio con Brumotti. I due, durante la conduzione di Paperissima Sprint lo scorso anno, sono sempre apparsi molto affiatati, tant'è che rumors insistenti imputavano la rottura tra la showgirl e il calciatore proprio alla scomoda presenza di Vittorio. Ma la Palmas e Vittorio non si sono mai fatti vedere in pubblico insieme, specialmente in atteggiamenti intimi, almeno fino ad ora.



A distanza di una settimana dalla notizia che Davide Bombardini ha trovato l'amore con Camila Sant'Ana, ex Gf10, la "risposta" della Palmas non si è fatta attendere. Abbracci, parole sussurrate e piccole tenerezze tra lei e l'inviato di Striscia fugano qualsiasi dubbio. I due stanno ufficialmente insieme.