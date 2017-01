Naomi Campbell cerca assistente "resistente"

Stare accanto alla Venere nera non è cosa da tutti

8/5/2012

"Topmodel di casa a New York cerca assistente full time con la pelle dura", è l'insolito annuncio apparso sul sito entertainmentcareers.net, dove le star di Hollywood reclutano il loro staff. Ad inserirlo, stando a fonti interne al fashion system, sarebbe stata Naomi Campbell, che nella Grande Mela trascorre la maggior parte del suo tempo.

La Venere nera, regina delle passerelle tra le più pagate al mondo, 41 anni e un fidanzato miliardario, il russo Vladislav Doronin, sarebbe quindi alla ricerca di un assistente. Un lavoro duro e difficile. Ma soprattutto molto rischioso che pochi , ormai, sono disposti ad accettare.



Lo provano le sorti dei tanti impiegati alla corte di Naomi. Abusati, picchiati, cacciati e costretti a citare la modella in tribunale per maltrattamenti. Perché stare accanto a questa pantera dalle curve sinuose e dal carattere irascibile e capriccioso non è impresa da tutti. Bisogna avere una "pellaccia" appunto, come dice l'annuncio.