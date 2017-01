La Tommasi scatenata e hot con il suo ex

Siparietto trasgressivo al ristorante con Nuccetelli

8/5/2012

L'accorato e commosso appello video per far tornare da lei il fidanzato Alfonso Luigi Marra è già passato remoto per Sara Tommasi. Rieccola, scatenata e trasgressiva con un suo ex, Alessandro Nuccetelli, mentre inscenano un siparietto hot in un ristorante romano. Baci, palpatine e abbracci ad alto tasso di erotismo, Marra è già un ricordo.

Tutto come da programma. Agli show a luci rosse in pubblico la showgirl ci ha abituati bene negli ultimi mesi.



Spogliarelli, nudità e provocazioni spinte sono stati gli strumenti preferiti dalla Tommasi per far "passare" il suo messaggio politico di denuncia del cosiddetto "signoraggio bancario". Stavolta però le banche non c'entrano.



Che con Marra sia finita anche l'epoca dell'impegno politico di Sara? Adesso Miss Trasgressione sembra pensare solo al divertimento, esibizionismo allo stato puro. Con tanto di pubblico. The show must go on.