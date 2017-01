La Canalis, grande fan dello sport

Eli si allena in palestra e di corsa

8/5/2012

Toglietele tutto, compreso un uomo al suo fianco, visto che la bella showgirl è di nuovo single dopo l'ennesima debacle sentimentale con Steve-O, ma non impeditele di allenarsi. Jogging o palestra che sia Elisabetta Canalis si consola così ed è una vera e propria fan del movimento fisico. Ecco l'ex velina impegnata con attrezzi e corsa.

Le sue curve scultoree e la sua forma perfetta, anche se spesso più tendente al "troppo magro", sono il risultato di un regime di fitness controllato e di allenamenti costanti.



La bella showgirl insomma non si abbandona alla pigrizia e investe sul suo patrimonio più prezioso: il corpo. Su quello ha puntato al suo debutto come velina e su quello continua a lavorare.



Eccola così immortalata nella palestra Dog Town Cross Fit ad L.A., a pochi passi dalla sua abitazione, mentre testa un innovativo metodo di allenamento, il Reebok CrossFit, di cui è una grande utilizzatrice. La rivediamo poi mentre corre accompagnata da uno dei suoi cagnolini. Che fisico e che costanza. Sudore e fatica e le pene d'amore passano in secondo piano.