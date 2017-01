Belen, shopping con Cecilia: compra gli shorts

Il suo fondoschiena è il più invidiato

8/5/2012

Se ne infischia di tutto il parlare che si fa di lei. Belen Rodriguez sorride e scanzonata si dedica allo shopping con la sorellina Cecilia. Ovviamente con i paparazzi alle calcagna. Minigonna inguinale in jeans, maglia colorata, scarpe da ginnastica con le stringhe slacciate come d'abitudine e aria spensierata. Un fisico sempre al top anche quando non ha il look da passerella e quando prova un paio di shorts in un negozio i flash impazziscono.

Cecilia ha detto a tutti i giornali di essere orgogliosa di essere la sorella di Belen, la definisce talentuosa, carismatica, forte, simpatica e chi più ne ha più ne dica. E così eccola accompagnare la showgirl argentina per un giro di shopping milanese inseguite dai fotografi e orgogliose della loro notorietà.



Belen si infila in una negozio e poi in un altro. Guarda, curiosa, prova. E quando indossa un paio di shorts a vita alta i flash impazziscono. Del resto proprio un sondaggio di poche ore fa definiva il lato B della Rodriguez il più invidiato dalle donne. E vederla mentre indossa quei pantaloncini in jeans che ammazzerebbero il fondoschiena di chiunque non si può dar torto alle invidiose!