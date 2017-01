Scollature maliziose per Iezzi e Paltrow

Paola e Gwyneth puntano sul seno

8/5/2012

Scollatura vertiginosa per Paola Iezzi che, in occasione di una festa mondana a Milano, sfoggia un vestito aderente in seta da capogiro. La cantante, compiuti da poco i 38 anni, esibisce senza imbarazzo un look piuttosto audace. A New York anche Gwyneth Paltrow indossa un abito con vista laterale sul suo seno "poco contenuto". Grossi orecchini, capelli raccolti e schiena nuda esaltano ancora di più la bellezza dell'attrice.



La mora dai tratti mediterranei e la bionda dai lineamenti nordici. Non vuole essere un confronto, ma un omaggio alla loro sensualità. Seppur con fisici e abiti molto differenti, le due donne catalizzano l'attenzione con qualche malizioso trucchetto che nello showbiz funziona sempre. Se la cantante italiana punta sulla scollatura frontale e laterale che lascia intravedere le rotondità del suo seno bianco latte, l'attrice americana si "butta" solo sulla fascia laterale. Un miniabito con pettorina striminzita davanti crea un grandissimo effetto "sorpresa" di profilo.