Quelle che... non si vedono mai

Dalla Coppa alla Beta, tutte formose

8/5/2012

Michela Coppa in abito pantalone arancione come testimonial di una linea di gioielli, Elenoire Casalegno con una maglia trasparente a una fiera di preziosi, Maria Monsè scosciatissima tra gli abiti da lei creati, Nadia Bengala con un tubino dallo scollo a cuore vertiginoso, Roberta Beta in rosa, Federica Fontana con una maglia casca-spallina. Ecco alcune vip sparite dal piccolo schermo e uscite dalla tana per una fugace apparizione sexy.

Forme prorompenti e décolleté mozzafiato per una raggiante Michela Coppa che a Marcianise esce allo scoperto mostrando tutta la sua florida bellezza a partire proprio dalla coppa... C! Altrettanto audace la mise di Elenoire Casalegno che ha partecipato alla fiera dei gioielli e ha scelto un look casual ma altrettanto hot. Pantaloni attillati, scarpe ultrapiatte e camicetta vedo-non vedo bianca sotto la quale spuntava chiaramente la biancheria intima nera.



E che dire di Nadia Bengala? L'ex Miss Italia sparita dal mondo del gossip riappare per la presentazione della linea di moda dell'amica Maria Monsè e per l'occasione sfoggia un tubino nero corto e dallo scollo a cuore che mette in mostra il décolleté. La Monsè sceglie le tonalità del rosa per un abitino prezioso e molto corto. Con loro anche l'ex gieffina Roberta Beta, che in grande forma sfoggia un pantalone fucsia con sopra una camicetta nera.



Sportiva e comoda la mise scelta, invece, da Federica Fontana che nei panni della mamma al parco indossa un paio di pantaloni stretch neri, scarpe da ginnastica e una maglia che sembra non volerne sapere di restare al suo posto, scivolando di continuo dalla spalla.