Belen allontana il fantasma Corona: "Chi è?"

La showgirl annuncia il ritorno ad "Amici"

7/5/2012

Miniabito con corpetto di seta rosa e gonna di velluto blu, sorriso smagliante, più sensuale che mai, Belen Rodriguez è in gran forma dopo l'incidente in moto con Stefano De Martino: "Sto facendo fisioterapia e torno ad Amici sabato", dice a Tgcom24. Sarà anche la madrina il 14 maggio della festa live di Radio Italia al Duomo di Milano. Vietato parlare di Corona: "Corona chi? Che sta facendo?". Intanto pensa alle vacanze con De Martino.