Kate e William, l'erede è in arrivo

Si attende a breve l'annuncio ufficiale

7/5/2012

Il Regno Unito non riesce a concentrarsi su altro. Prima del 29 aprile 2011 gli occhi erano puntati sul matrimonio del secolo, ora, a distanza di un anno i sudditi attendono con ansia la notizia dell'arrivo di un erede di Kate e William. Piccoli accorgimenti da parte della duchessa lascerebbero intendere che la cicogna è in arrivo, ma non è ancora giunto il momento dell'annuncio ufficiale.



Un viaggio in Africa cancellato con motivazioni poco chiare, forse per via delle vaccinazioni in conflitto con la gravidanza, discorsi allusivi, sorrisi raggianti e atteggiamenti premurosi nei confronti dei figli degli amici. Bastano pochi indizi, gli ennesimi, per credere che Kate Middleton sia in attesa di un figlio. Questa, però, pare sia la volta giusta, ma i futuri eredi al trono preferirebbero attendere la chiusura dei festeggiamenti dei 60 anni di regno della regina Elisabetta per non "oscurare" la nonna. La coppia potrebbe diffondere la notizia in occasione delle Olimpiadi di Londra.



Per gli inglesi si aprirebbe uno spiraglio di speranza dopo le ultime notizie rilasciate dal principino Harry che confermava la partecipazione del fratello e della cognata alla maratona di Londra di della primavera 2013.

E così i bookmaker continuano a darsi da fare quotando un 3 a 1 la dolce attesa entro la fine dell'estate. Ma la storia è sempre più infinita...