Selvaggia e Marika, strip... nel pallone

La Lucarelli si "spoglia" per il Genoa, la Fruscio per il Napoli

7/5/2012

Selvaggia Lucarelli si toglierà la maglietta, quella che non si tolse Giuseppe Sculli dopo la brutta giornata di campionato contro il Siena, se il Genoa farà il punto salvezza nella partita finale. Per la Coppa Italia invece sarà Marika Fruscio a fare lo strip se il Napoli vincerà il titolo il prossimo 20 maggio.

Il calcio si colora di luci rosse, ma non è la prima volta. I “precedenti” riguardano le analoghe offerte fatte da Anna Falchi, per il Lazio, Sabrina Ferilli per la Roma e Caterina Balivo, proprio l’anno scorso, in caso vincesse il Napoli.



Selvaggia Lucarelli ha promesso il suo "strip" in diretta nazionale a “Quelli che il calcio”, dopo averlo già annunciato su Twitter. Per restare in serie A, il Genoa deve fare un punto nella partita finale del campionato e Selvaggia, che è una sfegatata tifosa della squadra si è dichiarata pronta a fare quello che Sculli non fece durante Genoa-Siena: togliersi la maglietta. Naturalmente nel caso in cui il Genoa riuscirà a "salvarsi".



Sul fronte Coppa Italia è invece Marika Fruscio, ex corteggiatrice dalle generose e conturbanti curve a fare la promessa più hot: condurrà la sua trasmissione sportiva in micro-bikini azzurro se il Napoli vincerà l'anelato titolo contro la Juventus. Le sfide in campo diventano sempre più interessanti...



Leggi l'intervista a Marika