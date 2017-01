Elisabetta Canalis, scatti da Santo Domingo

Su Twitter l'ex velina posa in bikini

7/5/2012

Scatti bollenti da Santo Domingo e un cinguettio felice su Twitter: "Hola Santo Domigo". A scriverlo è Elisabetta Canalis dalla paradisiaca isola caraibica dove posa in bikini per il nuovissimo servizio fotografico in arrivo su Sportweek edizione Dreams. Il sogno più sexy è lei.

La sua vita sentimentale non fa scintille, ma l'ex velina non si è certo persa d'animo e si è buttata sul lavoro. Eccola cinguettare allora direttamente dai Caraibi, mentre posta nuovissimi scatti mozzafiato in bikini dietro all'obiettivo del fotografo Settimio Benedusi. Il servizio servirà per la cover di "Sportweek". Mica male! La bella showgirl sarda, ormai di casa in America, non si ferma un attimo.



Dopo aver ballato con le stelle americane, girato spot pubblicitari sfoggiando la sua chioma fluente e difeso gli animali per la Peta ora torna a fare la modella vera. Gli scatti postati su Twitter sono solo preparatori, lo spiega Eli stessa: "@benedusi is rehearsing with his I-Phone before the real tomorrow’s ph.shooting!", a commento di una foto in cui appare immersa nel mare di profilo con mani e braccia al petto e i lunghi capelli bagnati sulla schiena. Sensuale e bellissima.



E poi ancora una cartolina postata dal fotografo stesso, dove Eli posa romanticamente al tramonto. E ancora l'ex velina che si prepara in albergo per lo shooting e lei stessa, telecamera in mano, in bikini azzurro. Il servizio si preannuncia bollente e Miss Canalis sarà sicuramente all'altezza.