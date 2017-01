Jolie vuole ingrassare di 5 chili

Chiede ricette allo chef prima del sì

4/5/2012

C'è chi si mette a dieta per entrare nell'abito da sposa e chi, invece, vuole metter su peso per apparire più in carne all'altare. Angelina Jolie è in controtendenza e alle diete dimagranti sostituisce quella ingrassante! E prima del fatidico sì, che pronuncerà l'11 agosto, vuole prendere 5 chili. Secondo quanto racconta il Daily Star l'attrice si è rivolta all'amica chef Jamie Oliver per farsi suggerire alcune ricette.

Brad vorrebbe rivedere le curve che Angie aveva ai tempi di Mr & Mrs Smith. E così anche la Jolie vuole perdere il suo aspetto scheletrico e assumere una figura più “carnosa”. Quale miglior terapia se non quella culinaria? Jamie è pronta a consigliare alla Jolie le ricette più succulente nel tentativo di farla ingrassare nei prossimi mesi.



Così mentre fervono i preparativi per il grande matrimonio che vedrà la partecipazione di 200-300 ospiti tra cui George Clooney, Matt Damon, Johnny Depp e Tom Cruise, in casa Brangelina ci si affoga di cibo. Riusciranno i sei figli, che non vedono l'ora di vedere mamma e papà a nozze, a far salire la bilancia di Angie? La sfida si gioca tutta ai fornelli.