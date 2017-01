Su Twitter spunta justdemi

La Moore abbandona il cognome Kutcher

4/5/2012

Ce ne è voluto del tempo, ma finalmente Demi Moore ha deciso di abbandonare il cognome del marito e su Twitter è diventata justdemi. Per digerire la separazione da Ashton Kutcher l'attrice ha attraversato momenti bui, ma adesso ha deciso di voltare pagine a partire dal social network. Addio Mrskutcher, ora la Moore è semplicemente Demi, anche se la scelta del suo nuovo account ricorda un po' quello di Demi Lovato e di Elisabetta Canalis.

E' stato l'ultimo capitolo della difficile e dolorosa separazione da Ashton a portare l'attrice ad abbandonare anche il cognome del marito che ha condiviso per sei lunghi anni. "E' stato difficile trovare un nome che fosse divertente, un po' giocoso e soprattutto disponibile", ha detto la Moore, che già qualche tempo fa aveva richiesto, sempre sul microblogging, un aiuto ai suoi 5 milioni di follower per modificare il nome del suo profilo.



Poi si è presa una pausa di riflessione e il mese scorso è tornata. Come nuova. Ha trascorso un periodo in clinica per curarsi per disturbi alimentari ed esaurimento, ora sta meglio e vuole cinguettare. Poco dopo aver ufficializzato la scelta, Demi ha ringraziato tutti "per l'aiuto a trovare il mio nuovo nome".



La scelta a dire il vero non è particolarmente originale, visto che è facile confonderla con justdemilj relativo a Demi Lovato, e in Italia esiste un altro famoso just... quello della Canalis!