Lapo Elkann, tatuaggi e look... stravagante

In azzurro-Juventus il rampollo passeggia in Montenapo

4/5/2012

Un completo azzurro Juventus, un paio di scarpe-pantofole zebrate e i suoi tatuaggi vistosamente esibiti. In via Montenapoleone Lapo Elkann è al meglio della sua esuberanza e stravaganza estetica. Il rampollo di casa Agnelli si incontra con alcuni imprenditori a Milano per appuntamenti di lavoro e sfoggia il suo look bianconero.

Lapo non ha mai fatto segreto della sua passione per la "vecchia signora", la sua squadra del cuore, e il vistoso tatuaggio sul braccio destro, sotto il polso, ne è l'evidente dimostrazione.



Ma il giovane ed estroso imprenditore stavolta ha scelto proprio un look tutto bianconero. Persino le improbabili scarpe zebrate sono profilate in azzurro. In quanto a tattoo, potrebbe far concorrenza a Corona. Elkann ne sfoggia di ogni grandezza e motivo un po' dappertutto. E in Montenapo fa una delle sue solite sfilate d'autore.