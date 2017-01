Bar, nell'intimo è maschile

La Refaeli in un video è tutta nuda

4/5/2012

Addio slip e reggiseni supersexy in pizzo e benvenute t-shirt maschili, poco sensuali, ma altrettanto affascinanti se a indossarle è Bar Refaeli. La top model che firma un marchio di biancheria intima di cui è testimonial ha scelto di pubblicizzare anche la linea maschile indossando le magliette da uomo mentre fuma un sigaro e fa ginnastica. Ma nel video di Under me ci sono anche diversi scatti a luci rosse: Bar davanti allo specchio tutta nuda.

La Refaeli è una continua sorpresa e non si accontenta più di fare la parte della modella ammaliante che sfila in lingerie di pizzo e merletti. Bar è sensuale anche quando si infila una maglietta da uomo giocando la parte del sex symbol maschile. Per pubblicizzare la linea Under me uomo regala ai suoi fan un video molto piccante. Non solo vestita. Anzi la parte più hot è quella in cui la Refaeli posa davanti allo specchio completamente nuda e poi si infila nella vasca da bagno. Uno spot che gli uomini apprezzeranno di sicuro.