Le star maniache di Twitter

Elena Barolo e Rihanna si mostrano al naturale

4/5/2012

Non riescono a trattenersi, è più forte di loro. Le star vogliono lasciare traccia di quel che fanno, adorano il "buongiorno" collettivo e condividere ogni attimo della giornata con i numerosi followers di Twitter. E così Elena Barolo posta una sua immagine sul social network in cui mostra il suo dito fasciato e scrive: "Non sono come Belen, ma anche io mi faccio male". Mentre Rihanna si immortala struccata dopo una notte brava.



Ma non sono le sole a pubblicare gli scatti privati della propria vita. Il duro allenamento in palestra di Elena Santarelli in tutina fasciante è visibile a tutti, proprio come l'ottimo risultato di una giornata trascorsa da Laura Torrisi con il pennello in mano per ristrutturare un mobile. Poi la maschera di bellezza della perfettissima Demi Moore è un bell'auto-scoop per una che si è sempre dannata per apparire perfetta. Anche Kim Kardashian non perde occasione per mostrare il suo prosperoso décolleté. Persino quando fa yoga.



Anche le amiche Satta-Canessa e Caracciolo-Nardi postano le loro immagini per salutare i fan, così come Eva Riccobono mostra il suo lato giocherellone mentre si diverte ai giardinetti. E poi c'è David Beckham che pubblica la sua foto mentre spegne le candeline per il suo compleanno e Maddalena Corvaglia in tuta da motociclista che condivide con i followers la sua passione per le due ruote.