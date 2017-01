Corona: "Sto benissimo senza Belen"

Intanto la showgirl e De Martino collezionano "nemici"

4/5/2012

"Come si sta da single? Benissimo". Lo ha detto Fabrizio Corona intervistato da RTL 102.5, commentando il suo nuovo status, post rottura con Belen. Che intanto, con il suo nuovo fidanzato Stefano De Martino, colleziona "oppositori". Catrinel Menghia smentisce di essere la nuova fidanzata del fotografo. E la telenovela continua...

Le polemiche intorno a questo ennesimo siparietto mediatico creato, in molti dicono ad hoc, proprio da Corona stesso, montano di giorno in giorno. Con tanto di rumors, il più delle volte del tutto inventati. Come quello che vede coinvolta anche Catrinel Marlon Menghia, la bella fotografa del "Chiambretti Night". L'affascinante modella e attrice, sarebbe stata "ingiustamente" additata come la nuova fiamma dell'ex re dei paparazzi. Ingiustamente perché lei si difende da questa allusione avventata e su "Vanity Fair" spiega di non aver mai amato la vita mondana né il gossip, di essere single e soprattutto di non conoscere Fabrizio Corona. L'equivoco sarebbe nato in seguito ad una serata in un ristorante milanese dove i due sarebbero stati presentati da un amico comune. Nulla di più, se non qualche foto che li ritrae insieme a chiacchierare. "Se Corona vuol fare ingelosire Belen si trovi una fidanzata vera".



Intanto Belen e Stefano De Martino, presumibilmente in partenza per le Maldive, collezionano nemici. Il nonno di Emma Marrone, Leandro, connazionale di Belen, si è scagliato contro l'ex fidanzato della nipote e contro la stessa showgirl definendola "poco seria: "Io sono nato a Buenos Aires, so che lì i valori sono gli stessi della nostra Puglia: Belen è una mia connazionale, ma stavolta mi ha tradito". Anche l'ex "amante" di Stefano De Martino, Giulia Pauselli, con cui il ballerino aveva tradito per la prima volta Emma, su "Chi" sottolinea come De Martino sia in realtà "un furbetto e un fifone" perché "invece di fare lo scemo sui giornali, se non è più innamorato di Emma (Marrone) potrebbe anche parlarle".