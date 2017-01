Ecco Chloe, l'amante di Balotelli

Evans e Fico, ecco i guai di SuperMario

3/5/2012

Un detto dice che gli uomini preferiscono le bionde, ma sposano le more. Infatti, mentre Mario Balotelli era pronto a giurare amore eterno alla mediterranea fidanzata Raffaella, aveva una relazione segreta da due anni con Chloe, la sua platinata giovane assistente. Due bellezze differenti, ma per SuperMario comunque irresistibili. E se ben conosciamo le conturbanti forme della Fico, ora possiamo ammirare anche quelle della Evans.

Occhi chiari, décolleté prosperoso e labbra carnose (chissà se il merito va a Madre Natura o al chirurgo), gambe lunghe e affusolate. E poi una folta e liscia chioma bionda. Il suo look, sempre ben studiato, evidenzia le curve che molto probabilmente hanno fatto capitolare SuperMario ai suoi piedi. Perché, a quanto pare, al giovane calciatore non bastavano quelle della sua super-sexy fidanzata partenopea, che noi abbiamo più volte potuto ammirare.



E mentre la Evans, grazie alle sue confessioni, sta cavalcando l'onda del successo, Raffaella Fico cerca consolazione in Italia. Non sappiamo se l'ex gieffina avrà la forza di chiudere ancora un occhio e riprenderselo.



In tutto questo polverone sollevato dall'ingenuo calciatore del Manchester City possiamo solo constatare che sicuramente ha buon gusto in quanto a donne, ma dovrebbe assicurarsi che siano più discrete. E sempre a proposito di detti, chi si assomiglia si piglia.