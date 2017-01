Belen e Stefano, piani di fuga

Maldive o Argentina le mete scelte

3/5/2012

La prima volta insieme, il primo bacio, l'incidente, tutto rigorosamente documentato da scatti fotografici. Dopo il sangue e l'amore, nella "beleneide" mancano le immagini hot di una bella vacanza a due tra romanticismo, tenerezze e momenti hard. E così circola già voce che Belen e Stefano stiano programmando una vacanza. Qualcuno dice che voleranno in Argentina a conoscere la famiglia Rodriguez, qualche altro azzarda che andranno alle Maldive.

Magari nello stesso lussuoso resort condiviso con Corona ai tempi delle foto del nudo integrale...



Gli ingredienti della soap sono tanti e aumentano di giorno in giorno. Mentre gli indizi di una regia di Fabrizio Corona dietro il flirt si moltiplicano e mentre qualcuno ipotizza che anche le bende e le fasciature dell'incidente siano state un po' gonfiate (su Twitter qualcuno rivela che Belen beccata in stazione centrale a Milano con De Martino non zoppicasse nemmeno), i due piccioncini si preparano alla fuga. Una meritata vacanza lontano dall'Italia per regalare magari altre immagini bollenti. E chissà quale paparazzo riuscirà ad aggiudicarsi l'ambito servizio...