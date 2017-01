Melissa Satta non è incinta

L'ex velina a Tgcom24: "Un bebé lo vorrei, ma è ancora troppo presto..."

3/5/2012

"Un bebé? Sì, ma non adesso, è troppo presto, io e il Boa siamo ancora troppo giovani e nel pieno delle nostre carriere. Per ora vogliamo divertirci!" Melissa Satta esce finalmente allo scoperto sul rumor della sua presunta gravidanza e a Tgcom24 dice: "Siamo fidanzati da poco, non è ancora tempo".

Dissolti quindi tutti i dubbi su una cicogna in arrivo in casa Satta-Boateng, che da una settimana almeno stavano infiammando il gossip nostrano.



"Non ne posso più", spiega la Satta a Tgcom, "Mi stanno stressando e io ho lasciato correre un po', perché non si può mica stare dietro a tutti i gossip che ogni giorno nascono su di me..." Adesso però la bella ex velina vuole intervenire, il tema è delicato e il gossip si è fatto un po' troppo insistente: "Di solito lascio perdere e non commento, fa parte del gioco, stavolta però. Pensate che mi stavano saltando delle campagne pubblicitarie in bikini perché avevano paura che io non potessi più posare in bikini per via della pancia...".



Tutto è cominciato durante l'ultima puntata di "Verissimo". Silvia Toffanin intervista Christian Vieri, ex di Melissa Satta e gli "butta" lì con nonchalance la presunta gravidanza della bella ex velina. Lui cade dalle nuvole e poi svicola l'argomento. Subito dopo la trasmissione la Satta stessa scrive su Twitter: "Per caso hanno parlato di me a Verissimo?" lasciando trapelare un certo interesse. E ancora su Twitter l'amica Elena Santarelli le augura un bel "Felice per voi", che giustifica subito dopo con una rettifica "mi riferivo al goal fatto ieri dal suo fidanzato Kevin Prince Boateng". Insomma il mondo del gossip entra in subbuglio. Melissa Satta non si fa trovare e non commenta nemmeno con un "no comment". Fino all'intervista a Tgcom24: "Un figlio lo voglio eccome, ma non ora, sono troppo giovane e con Boateng sono fidanzata da troppo poco. Non è il momento, siamo tutti e due nel pieno delle nostre carriere. Kevin si deve concentrare e io ho tante cose in programma. Siamo molto giovani e vogliamo divertitici".